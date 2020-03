Lr Vicenza - Arzignano Valchiampo slitta ad aprile: tutte le date dei recuperi

FC Arzignano Valchiampo comunica che la Lega di Serie C, visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° Marzo 2020 e preso atto delle comunicazioni delle autorità competenti, al fine di garantire l’equilibrio e la regolarità della competizione, la Lega Pro, dispone il rinvio della partita tra LR Vicenza Virtus ed FC Arzignano Valchiampo, che dunque verrà recuperata Mercoledì 15 Aprile alle 20.45 allo Stadio Menti di Vicenza.

La Lega di Serie C ha inoltre comunicato date e orari delle partite rinviate nelle scorse settimane. Arzignano Valchiampo - Calcio Padova si giocherà l'11 marzo alle ore 2045, la trasferta a Modena sarà invece mercoldì 18 alle 18.30. Quindi il 1° aprile si giocherà il match con il Ravenna alle 20.45 e il derby sarà appunto subito dopo Pasqua.

Per quanto riguarda invece i biancorossi, domenica 15 marzo alle 17.30 ci sarà l'appuntamento casalingo contro la Sambenedettese, il 18 marzo, alle 20.45 la sfida interna contro il Piacenza, il 22 alle 15 trasferta a Padova, mercoledì 25 marzo 2020, alle 20.45 il match contro la Triestina. E acora, il 29, alle 15, trasferta a Ravenna, mercoledì 1° aprile, alle 20.45, ancora in esterna con il Reggio Audace, domenica 5, alle 15, a Fano, l'11 alle 17.30 al Menti contro il Sudtirol, domenica 19 alle 17.30 contro il Feralpisalò e il 26 aprile in casa, alle 15, contro l'Imolese.