Emergenza Coronavirus, si ferma la Lega Pro: rinviati i match di Lr Vicenza e Arzignano

FC Arzignano Valchiampo e Lr Vicenza comunicano che la Lega Pro, preso atto delle comunicazioni delle autorità competenti e al fine di garantire l’equilibrio e la regolarità della competizione, ha disposto il rinvio di alcune gare.

Per quanto riguarda i biancorossi, le gare relative all’8°, alla 9° e alla 10° giornata di ritorno saranno recuperate nelle giornate di mercoledì 11 marzo 2020, mercoledì 18 marzo 2020 e martedì 14 aprile 2020. La società precisa che la programmazione delle singole gare in merito al giorno e all’orario di svolgimento, sarà resa nota con successivo comunicato ufficiale. Dunque LR Vicenza-Piacenza sarà recuperata mercoledì 18 marzo, mentre Reggio Audace-LR Vicenza sarà recuperata martedì 14 aprile.

Per quanto riguarda l'Arzignano Valchiampo, le gare oggetto a rinvio saranno quella contro il Modena, in programma il 26 febbraio prossimo e quella in casa contro il Ravenna, fissata per il 29 febbraio.