Coronavirus, lo sport veneto e lombardo si fermano: partite rinviate a data da destinarsi

L'emergenza Coronavirus ha portato alla presa di alcuni provvedimenti importanti in contesti che prevedano assembramenti di persone, ne sono un esempio, la chiusura degli asili fino a mercoledì piuttosto che l'annullamento di alcune manifestazioni.

Anche il mondo dello sport ha deciso di fermarsi. Per quanto riguarda il calcio, su indicazione del Consiglio dei Ministri sono sospese tutte le attività sportive in programma oggi in Lombardia e Veneto. Seguiranno comunicazioni per eventuali rimborsi dei biglietti già acquistati pertanto il match in programma domenica al Menti tra FC Arzignano Valchiampo e calcio Padova è stato rinviato a data da destinarsi,

Stesso provvedimento per e partite delle squadre giovanili U17, U15 e U14 sono state rinviate a data da destinarsi. Si disputerà invece regolarmente la sfida tra Lr Vicenza e Cesena in programma allo stadio Dino Manuzzi.

Medesimo provvedimento preso nel volley. La federazione italiana di pallavolo ha deciso la sospensione le partite anche dei campionati di serie B maschile, girone C, e serie B2 femminile, gironi D ed E, della giornata in programma sabato e domenica. Già venerdì erano state rinviate le partite dei gironi A e B di serie B maschile, dei gironi A, B della serie B1 femminile e dei gironi B e C della B2 femminile, comprendenti zone della Lombardia e dell'Emilia Romagna.

Provvedimento che è stato preso anche dalla Lega Pallavolo Serie A Femminile che, con un decreto ministeriale, ha disposto la sospensione di tutte le attività sportive in programma domenica 23 Febbraio 2020 nelle regioni Lombardia e Veneto. Pertanto le seguenti gare di Campionato saranno rinviate a data da destinarsi (SERIE A1) Unet E-Work Busto Arsizio-Zanetti Bergamo, Banca Valsabbina Millenium Brescia-Bartoccini Fortinfissi Perugia, Imoco Volley Conegliano-Bosca S.Bernardo Cuneo; (SERIE A2) Sorelle Ramonda Ipag Montecchio-Green Warriors Sassuolo.

Anche l'Hockey si ferma. La Fisr ha imposto lo stop al mondo delle rotelle, rinviate quindi le partite della massima serie e a livello giovanile tutte le gare previste in zona 1 (Lombardia-Piemonte) e zona 2 (Triveneto). Nell'hockey inline, invece, tutte le partite di Serie A, tutti gli incontri del girone B di Serie C e l'intera attività giovanile della zona 2 (Triveneto).



