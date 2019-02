Coppa Italia Feralpi Salò - LR Vicenza: le pagelle di Alberto Belloni

ALBERTAZZI 6+: nel primo tempo i padroni di casa non lo disturbano troppo e lui se la cava egregiamente, con un’uscita di testa al 5’ e una buona parata su Ferretti al 25’. Nella ripresa il Salò cresce ma lui paradossalmente para ancora meno. Efficace però l’intervento sulla punizione velenosa di Maiorino all’85’

BONETTO 6-: fare l’esterno di destra non gli è nuovo ma non è certo il suo mestiere. Svolge il compito con disciplina, senza acuti ma senza errori. Nella ripresa solo ordinaria amministrazione. Nel complesso si guadagna lo stipendio.

PASINI 6,5: giganteggia di testa, approfittando del fatto che l’Airone inizialmente sta in panchina. Tignoso e pugnace quel che basta. Soffre un po’ di più quando i leoni del Garda inseriscono l’artiglieria pesante, ma alla fine nemmeno troppo.

BIZZOTTO 6/7: il capitano giganteggia in difesa e non trascura qualche avventura in avanti, come al 37’ quando semina lo scompiglio tra le fila lombarde. Ma il capolavoro lo fa all’82 quando con la punta del piede toglie a Caracciolo un gol che tutti davano per fatto.

STEVANIN 6+: forse la migliore prestazione in maglia biancorossa. Niente di trascendentale, intendiamoci, ma copre la sua corsia con sicurezza ed intraprendenza. Sparisce un po’ nella ripresa ma la prestazione finalmente c’è. Peccato che non riesca a chiudere su Vita nel gol della bandiera.

BOVO 6: al 9’ anticipa nettamente un avversario in area e subisce un fallo che forse poteva essere sanzionato con severità. Per il resto trotterella qua e là, dimostrando di essere lontano dalla condizione migliore. Stupisce a questo punto la buona verve con cui invece affronta il secondo tempo, impreziosendolo con il traversone che frutta il secondo gol.

PONTISSO 6: un esordio nel quale riesce solo a tratti a mostrare le qualità per cui è stato prelevato dall’Udinese. Corre molto e alla fine ne paga le conseguenze con un problema muscolare che gli costa il cambio forzato. Da rivedere…

ZONTA 7-: una gara delle sue, tutta sostanza e poca apparenza. Da mezzala dà il meglio, azzeccando anche qualche accelerazione improvvisa, come la discesa esaltante che frutta al Vicenza il raddoppio.

TRONCO 6+: si sacrifica in un lavoro massacrante di cucitura tra centrocampo e attacco preziosissimo nell’economia di squadra. Va anche al tiro, come al 18’ ma soprattutto è suo il cross col contagiri che porta alla terza rete biancorossa.

CURCIO 7,5: che sia in ripresa lo si è capito da un pezzo. Oggi, assente Giacomelli, sente sulle spalle la responsabilità di mettere nel gioco di Serena qualche invenzione da funambolo. Ci riesce spesso, sia nella prima che nella seconda frazione di gioco, con le due perle dell’assist del primo gol e della strepitosa torsione aeree che frutta il 3-0. Gli entrasse anche il bel tiro a giro del 75’ scatterebbe la standing ovation.

MAISTRELLO 7+: ormai è assodato, Tommy ha i piedi come due ferri da stiro. Però ha il cuore di un toro Miura e porta dentro l’istinto del gol. Facile la prima marcatura, nella quale però si fa trovare al posto giusto al momento giusto e sapiente la deviazione del raddoppio. Ma sul taccuino c’è anche il pallone maligno che ruba alla difesa di casa al 36’ e la girata al volo al 40’. Non sarà bello da vedere, ma la doppietta in riva al lago lo rilancia come rincalzo delle Armi da Guerra.

N. BIANCHI n.g.: entra nel finale e mette ordine con il carisma del veterano

ZARPELLON n.g.: un gradito rientro, nel quale il golden boy mostra qualche lampo del suo talento D. BIANCHI n.g.: riesce a dare pure lui il suo contributo a mantenere il doppio vantaggio

GASHI n.g.: un po’ di minuti, giusto per fare morale

Mister SERENA