Lr Vicenza, il portiere Semuel Pizzignacco promosso in prima squadra

Nato a Monfalcone (Gorizia), il primo settembre 2001, Semuel Pizzignacco fa il salto di qualità.

Il giovane portiere ha infatti sottoscritto il suo primo contratto da professionista con il Lr Vicenza, accordo che lo lega al club biancorosso fino al 30 giugno 2023.

"Ha difeso i pali della squadra Berretti nelle ultime due stagioni - sottolineano i vertici del club biancorosso - ottenendo inoltre 14 convocazioni in panchina in Serie C con la prima squadra biancorossa, alla quale è stato costantemente aggregato nel corso degli allenamenti settimanali", dalla prossima stagione farà quindi il suo debutto nella serie cadetta.