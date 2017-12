Closing Vicenza, poche ore alla scadenza dell'ultimatum: cosa sta succedendo

Forse era troppo chiedere un semplice faccia a faccia, ma il confronto pre-closing in fondo c’è stato, sebbene a distanza. Ad innescarlo la conferenza stampa di Boreas al Tiepolo (qualche tifoso ha commentato scherzosamente che, visto il puttanaio mediatico che le parti alimentano da mesi, tanto valeva si dessero appuntamento al vicino Campiello…) seguita dalla puntuale replica dal fronte opposto.

Da una parte, dunque l’avvocato Atzeni con il consulente Cunico a rimarcare (con tanto di pezze giustificative) le inadempienze di ViFin, dall’altro gli attuali proprietari confutare le ragioni di Pioppi (assente per motivi di lavoro) e company. Proviamo a darne conto ai nostri lettori, tentando di non perderci troppo in sottigliezze giuridiche e contabili.

Che cosa rimprovera Boreas a ViFin? E quale la risposta dell'avvocato Polato?