Closing Vicenza Calcio: tutto tace in via Schio

Non è stata la nevicata a bloccare i firmatari del closing che avrebbero dovuto, lunedì 11, recarsi dal notiaio per chiudere la trattativa Vicenza Calcio tra Vi.Fin. e Boreas: gelo sì, ma non atmosferico. Non è congelata, invece, la scadenza del 15, con il pagamento di stipendi e contibuti, di circa 500 mila euro, quella del 31 per l'affitto del Menti (poco più di 42mila euro) e quella dell'Iva, già prorogata di 90 giorni, di 580mila euro.

Qui Vi.Fin.

Marco Franchetto ha ribadito quanto riferito nei giorni scorsi: all'approvazione del bilancio mancherebbe la quota Boreas per il periodo luglio 2016/giugno 2017 nonchè la convocazione dell'assemblea che spetterebbe al consigliere Pioppi.

Qui Boreas

Dopo la conferenza stampa di giovedì, silenzio assoluto anche da parte della holding arabo-lussemburghese, che conferma di non voler farsi carico di una gestione in sua assenza e che, in assenza dell'approvazione del documento contabile finale da parte del revisore dei conti, non ha intenzione di convocare l'assemblea.

Qualche novità potrebbe emergere lunedì sera, nel corso di C come calcio (alle 21 su Cafè TV 24 canale 95 e 666), dove sarà ospite l'avvocato Roberto Atzeni, o a Rigorosamente Calcio su TVA, dove ci sarà Moreno Zocchi e, telefonicamente, Marco Franchetto.