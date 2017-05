Cittadella-Vicenza, disponibili 1.500 biglietti per i tifosi biancorossi

Il sito del Vicenza Calcio rende noto che sono in vendita i tagliandi per la partita Cittadella-Vicenza, in programma sabato 13 maggio (ore 15.00). La prevendita è attiva su tutti i punti del territorio nazionale del circuito Ticketone e chiuderà venerdì 12 maggio alle ore 19.00.

Punti vendita: Tabaccheria di via Natale Del Grande, 4 a Vicenza; Saxophone di viale Roma 22 a Vicenza; Schiavotto in via Marosticana, 24 a Vicenza; Tabaccheria Sella Renzo di corso Felice e Fortunato 360 a Vicenza).

I tagliandi a disposizione del Settore Ospiti (Curva Ospiti) sono 1.144.Il prezzo (solo intero) è di 13 euro.

I tagliandi del settore Laterale Scoperta Nord sono 323 posti e hanno un prezzo intero di 23 euro (di euro 19 il ridotto – Donne, Over 60 e Under 18).

Dal sito dell'AS Cittadella:

PER I RESIDENTI IN PROVINCIA DI VICENZA OBBLIGO DI ACQUISTO CON TESSERA DEL TIFOSO, AD ESCLUSIONE DEI SEGUENTI COMUNI (che potranno acquistare senza Tessera del Tifoso):

- Pozzoleone

- Tezze Sul Brenta

- Cartigliano

- Nove

- Marostica

- Bassano Del Grappa

- Rosà

- Cassola

- Rossano Veneto

- Romano D’Ezzelino

- Pove Del Grappa

- Mussolente

Tagliandi locali in vendita anche il giorno della partita presso i botteghini dello stadio Tombolato, a partire dalle ore 13:00.