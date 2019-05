Serie B, un gran finale tutto veneto

Sarà la prima finale playoff di tutta la storia della Serie B che vedrà contrapposte due squadre venete.

Un viaggio di andata e ritorno tra le due località conterebbe circa 180 Km. 180 come i minuti che ci accompagneranno in questa doppia finale dei Play off, che vede affrontarsi A.S. Cittadella 1973 e Hellas Verona FC.

I granata sono stati protagonisti di un campionato di buon livello che si è infiammato nell'extra season: rifilando un 3-0 al Benevento davanti all'attonito pubblico di casa, hanno ribaltato il risultato dell'andata e conquistato la finale contro l'Hellas Verona, reduce invece da una stagione alquanto tribolata, che solo nel finale ha preso fiato.

Saranno i gialloblù a riconquistare la massima serie dopo un anno di assenza o per il Cittadella è giuta l'ora della storica "prima volta"? Appuntamento questa serra alle 20.45 sia su Rai 3 che su Dazn.

Play out

Ci avevano sperato fino all'ultimo in Laguna ma la Corte di Appello della FIGC ha "graziato" il Palermo, comminandogli 20 punti di penalità da scontare nella prossima stagione, e quindi Salernitana e Venezia dovranno giocarsi l'ultimo posto in cadetteria ai Play Out.

Nel mondo della giustizia sportiva, però, nulla è certezza, e c'è da aspettarsi ulteriori novità da eventuali altri ricorsi.

