Cinque anni senza Moro, una toppa speciale con il 25

Cinque anni dalla scomparssa di Piermario Morosini: in occasione di questo anniversario - si legge sul sito ufficiale del Vicenza Calcio - Atalanta, Udinese, Bologna, Vicenza, Reggina, Padova, e Livorno (tutte le squadre di calcio dove ha giocato) condividono un progetto benefico con LIVE Onlus – ente no profit che dona defibrillatori in tutta Italia – e AIC (Associazione Italiana Calciatori) per il progetto #nelcuoredelcalcio.

Queste formazioni nel prossimo turno di campionato scenderanno in campo con una toppa speciale legata al ricordo del calciatore bergamasco.Tutte le divise da gioco con la toppa speciale #25MoroDay (il 25 era il numero di Morosini in ogni squadra), indossate dalle squadre, verranno donate a LIVE Onlus, con l’obiettivo di raccogliere fondi per l’acquisto di defibrillatori e per la realizzazione di altri progetti benefici, in collaborazione con l’Assocalciatori.