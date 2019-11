Ciclocross, è partito il countdown per gli italiani di Schio: ecco il percorso di gara

Lo Schio Bike A.s.d. ha stabilito il percorso di gara dei Campionati Italiani di ciclocross del 10-11-12 gennaio 2020 riservato alle categorie amatoriali (venerdì) ai giovani (sabato) e agli agonisti (domenica) che si terranno presso l’Area Campagnola in via dell’Industria a Schio (Vicenza).

Questa area è una zona che si presta a questo tipo di attività per la vicinanza di alcune strutture sportive (Piscina comunale e Palasport “Livio Romare”) che unito allo Schio Hotel, faranno da supporto al “campo di gara” con spogliatoi, locali antidoping, servizi, segreteria, ufficio stampa, sale riunioni, ristorazione, area expo, il tutto con la possibilità di ampi parcheggi limitrofi per gli addetti ai lavori e riservati al pubblico.

Anche l’area Team gode di una posizione a ridosso del percorso con ampi spazi a disposizione per le società pertanto, anche sotto l’aspetto della logistica, la società ospitante si è adoperata per offrire un servizio adeguato rispetto all’importanza della manifestazione.

Il percorso di gara misura 2800 metri con qualche piccolo tratto di asfalto e con molto terreno erboso intervallato con ostacoli naturali e con numerose lievi pendenze da affrontare sia in sella che da appiedati. Il tracciato prevede l’attraversamento di alcune gradinate, di tratti in sabbia, di dossi e assi in legno che sicuramente permetteranno ai più preparati di fare la differenza sugli avversari in tutte le categorie sognando la maglia tricolore.

Dopo le indiscrezioni del percorso presentate in anteprima a Saccolongo (Padova) dallo staff della Schio Bike in occasione della gara del Master Cross Selle SMP del 17 novembre, di seguito e al seguente link trovate la mappa dell’intero tracciato che sarà completato in modo definitivo qualche giorno prima dell’evento.

Con l’occasione ricordiamo che sul sito www.ciclocrosscittadischio.it le società partecipanti troveranno la procedura di prenotazione per l’Area Team che sarà possibile inviare agli organizzatori entro il 7 gennaio 2020. Anche per la prenotazione dell’Area Expo il termine ultimo è fissato per martedì 7 gennaio 2020 mentre la procedura per gli Accrediti Stampa si chiude inderogabilmente il 27 dicembre 2019.