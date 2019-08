Matteo Zurlo serve il bis a Gambellara, vittoria in solitaria al memorial Maule

Il traguardo del memorial Maule, riservato alla categoria dilettanti, incorona Matteo Zurlo, corridore vicentino in forza al team Zalf Euromobil Désirée Fior.

A decidere la corsa è stata una fuga ad otto che comprendeva, tra gli altri, il giovane Kevin Bonaldo e Matteo Zurlo. Quest'ultimo, diretto da Luciano Rui, ha deciso di allungare quando mancavano 50 chilometri al traguardo: grazie al suo passo e allo splendido gioco di squadra delle casacche bianco-rosso-verdi, il battistrada ha visto crescere, chilometro dopo chilometro, il suo vantaggio sui più immediati inseguitori sino a raggiungere il 1'10".



Finale tra gli applausi per Matteo Zurlo che ha conquistato così in perfetta solitudine la 24^ affermazione stagionale per la Zalf Euromobil Désirée Fior. A regolare la volata degli inseguitori è stato, invece, Stefano Moro (Arvedi) che ha preceduto sulla linea d'arrivo Leonardo Marchiori (Zalf).



"Questa corsa è tra le più difficili da controllare e per questo i nostri ragazzi sono stati bravi ad inserirsi in tutti i tentativi di fuga di giornata. Negli otto che hanno allungato dopo 60 chilometri avevamo Baseggio e Zurlo, poi, quando l'accordo in testa alla corsa è venuto meno, Zurlo ha deciso di andare da solo. Il suo passo e l'ottimo gioco di squadra che i nostri ragazzi hanno messo in scena alle sue spalle ci ha regalato un'altra bella vittoria" ha sottolineato Luciano Rui. "Martedì saremo al via del campionato regionale veneto con questo spirito e con la voglia di conquistare un altro titolo per coronare al meglio il nostro 2019".



La giornata odierna ha visto le maglie della Zalf Euromobil Désirée Fior impegnate anche a Rovescala (Pv): sulle strade pavesi ad essere grande protagonista è stato il tricolore Marco Frigo che ha affrontato più di 100 chilometri in fuga. Il finale di gara ha applaudito uno scatenato Pasquale Abenante che ha chiuso in nona piazza.