Ciclismo, Marco Canola torna al successo: è il re di Salt Lake City

Nella notte italiana, il corridore vicentino in maglia Nippo Vini Fantini Faizanè ha conquistato il successo a Salt Lake City, quarta tappa del Tour of Utah. Una vittoria complicata anche a causa della rovinosa caduta occorsa nella prima tappa che ha condizionato anche il sonno dell’atleta nelle ultime giornate oltre al dolore in gara.

“E' davvero bello tornare a vincere avere di nuovo quel feeling giusto in gara sentendosi la gamba per la vittoria - ha dichiarato Canola - I compagni mi hanno aiutato moltissimo riportandomi su una fuga di una quindicina di elementi. Nel finale quando ho capito di essere controllato ho limitato gli scatti e mi sono tenuto per questa volata atipica in cima allo strappo. Ai 300 metri sono partito forte anche io per la volata riuscendo ad allungare e godermi una vittoria molto bella anche perché dopo quella brutta caduta non me l’aspettavo, non riuscivo a dormire bene la sera. Ero arrivato con una buona condizione e la caduta del primo giorno mi aveva demoralizzato parecchio anche perchè non era la prima dell’anno. Ma questa vittoria è la mia e la nostra rivincita che chiude un periodo sfortunato.”

Per il team si tratta del quinto successo stagionale, che si aggiunge alle due vittorie di Giovanni Lonardi, alla vittoria di Filippo Zaccanti e al grande successo di Damiano Cima nella diciottesima tappa del Giro d’Italia. Due le tappe al termine del Tour of Utah, mentre in questi giorni la Nippo Vini Fantini Faizanèè impegnata alla ricerca del successo anche su altri due fronti, la Vuelta Burgos in Spagna ed il Czech Cycling Tour in Repubblica Ceca.