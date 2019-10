Assolo vincente di Lorenzo Germani: terza perla per la Work Service Romagnano

La 61^ edizione della classica Coppa Borgo Panica di Marostica ha premiato la Work Service Romagnano, senza dubbio la formazione che ha dimostrato di essere la più coraggiosa e combattiva sui continui saliscendi disegnati sulle colline di Marostica, Pianezze e Molvena.

La prova vicentina è stata caratterizzata da una fuga di 13 atleti che ha preso il largo dopo appena una quindicina di chilometri e che comprendeva Samuele Gimignani, Eric Paties Montagner e Tommaso Corsini; da questi, ad allungare ulteriormente nel finale di gara, sono stati Samuele Gimignani ed Eric Paties Montagner (Work Service Romagnano) che hanno resistito all'inseguimento del gruppo.



Quando il plotone si è avvicinato al tandem di testa, però, a sorprendere tutti è stato proprio Lorenzo Germani che ha raggiunto i compagni di squadra al comando della corsa e ha rilanciato l'azione. Sulla salita finale Lorenzo Germani si è involato presentandosi così tutto solo sul lungo rettifilo d'arrivo marosticense dove ha potuto raccogliere l'applauso del folto ed appassionato pubblico di Marostica.



Terza affermazione stagionale dunque per il laziale della Work Service Romagnano che, dopo il traguardo, ha sottolineato: "Questa vittoria ci voleva perchè da alcune settimane sentivo di stare bene. Oggi tutto è andato come avevamo programmato: devo ringraziare la squadra che ha lavorato per me e in particolare Eric Paties Montagner. Senza di lui non sarei riuscito a fare questa bella azione nel finale. La dedica è per la mia famiglia che mi è sempre vicina, per lo staff e per tutti i miei compagni di squadra" ha concluso Germani.



Entusiasti del rendimento dei propri atleti anche i direttori sportivi Biagio Conte e Matteo Berti che hanno aggiunto: "Questa è la seconda vittoria in una settimana per il nostro team: siamo partiti in sordina ma i ragazzi si allenano e gareggiano con entusiasmo anche in queste ultime settimane della stagione e i risultati li stanno ripagando appieno per il loro impegno. Prestazioni e vittorie come quella di oggi ci rendono fiduciosi in vista del 2020 quando potremo contare su di un gruppo con tanto talento e altrettanta esperienza maturata in questo 2019".