Cessione Vicenza, Wikipedia "retrocede" Pioppi a consigliere

Marcia indietro, su Wikipedia, per quanto riguarda la situazione societaria del Vicenza Calcio.

Non c'è nessuna nuova proprietà, bensì

La società biancorossa è una società per azioni controllata al 99,83% da Vi. Fin. Spa, società finanziaria con sede a Vicenza e rappresentata da imprenditori locali. L'attuale proprietà sta cercando nuovi acquirenti e sembra possa avvenire un passaggio di proprietà con la società arabo-lussemburghese Boreas Capital per tramite della costituenda Boreas Sport Management.

Inoltre, secondo il recente aggiornamento dell'enciclopedia libera, alla quale tutti possono contribuire, Francesco Pioppi non sarebbe "presidente" ma solo consigliere, con Franchetto amministratore delegato ed Adamo e Polato consiglieri. "Ripristinate" anche tutte le precedenti cariche, tra cui quella del direttore sportivo Moreno Zocchi.

Martedì sera, interpellato in proposito, Pioppi non aveva smentito l'aggiornamento su Wikipedia, ma si era riservato di sentire opionioni legali in proposito.