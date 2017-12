Cessione Vicenza, Sanfilippo: "Nessun ex presidente"

Nessun ex presidente ! Questa è bella! Ti assicuro che non ci sarà nessun di quel territorio tantomeno di ex Vicenza Calcio. Io ho un unico e solo Presidente che mai sarà ex e si chiama Silvio Berlusconi"

Così Fabio Sanfilippo, che era a Vinovo per assistere a Juventus-Vicenza categoria Pulcini, smentisce le voci circolate nella serata di sabato che volevano alle spalle della sua cordata un volto noto della storia del club fondato nel 1902. Sul resto l'imprenditore torinese chiede il silenzio, visto che si trova a un punto cruciale della trattativa.

La cessione

Lunedì alle 9 è stata convocata un'assemblea straordinaria per cambiare il consiglio di amministrazione, di cui fa parte Francesco Pioppi, ed in giornata dovrebbe essere inviata la documentazione richiesta per la chiusura della trattativa, cioè le dimissioni dei membri del (nuovo) cda e la situazione debitoria. Secondo la road map, quindi, già martedì potrebbe avvenire la cessione delle azioni ed il veramento di due milioni (1.902mila, secondo l'accordo sottoscritto tempo addietro).

Gli stipendi

Non è ancora chiaro se, nel frattempo, i soci siano riusciti a trovare gli oltre 500mila euro necessari per far fronte al pagamento degli stipendi e dei contributi, che scade lunedì. In tribuna, sabato, i volti sembravano, però, piuttosto tranquilli.