Cessione Vicenza, Rafael Clairin: "2 milioni subito per un progetto da 50"

Mentre Stelvio dalla Vecchia era a Schio a pranzo con Stefano Tacconi (collaboratore di Ubaldo Calabrò), fatto poi negato ripetutamente dall'ex socio di Vi.Fin ma confermato dal personale del ritorante Piazza Affari ("Hanno mangiato baccalà"), Alfredo Pastorelli stringeva le fila della trattativa, già emersa nelle scorse settimane, con Raphael Clairin, manager francesce 45enne, vice presidente della Sidel.

"Ecco perchè voglio il Vicenza"

Secondo quanto ci ha riferito lo stesso Clairin, molto presto arriverà in città (o un suo delegato, Brice Desjardins) per incontrare l'ex presidente e, a quanto afferma, sarà accompagnato da due milioni di euro, acconto di un progetto sportivo che prevede un investimento di 50.

Clairin, che due anni fa aveva provato ad acquistare la Triestina, ha detto di essere interessato al Vicenza per il suo passato glorioso, per il pubblico numeroso e anche per la posizione strategica dello stadio Menti.

L'attuale amministratore unico Fabio Sanfilippo si è già dimostrato disponibile a intavolare trattative di cessione (vedi Calabrò): non resta che attendere i prossimi sviluppi.