Cessione Vicenza, la cordata francesce esce allo scoperto

Come se non bastasse il caos societario che domina ormai da mesi, la "cordata francese" di cui si vociferava si è palesata sul sito Ecofoot.fr.

Il responsabile del progetto, per conto della "Football ItalFrance Global Investments", è Brice Desjardins che, dopo aver illustrato il blasone biancorosso e l'enorme bacino di tifosi e sponsor, nonostante la categoria, e spiegato brevemente le cause dell'attuale situazione, dichiara che sta cercando di portare in via Schio due milioni di euro entro il 15 dicembre, quindi in tempo per pagare le onerose scadenze che incombono sul club.

Dejardins specifica che i contatti con la dirigenza sono iniziati circa 11 mesi fa e che spera di chiudere quanto prima. Un articolo che lascia spazio a molte domande a cui cercheremo quanto prima di trovare una risposta.