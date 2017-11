Cessione Vicenza Calcio: la conta dei "sì" per Boreas

La cessione del Vicenza Calcio a Boreas Capital è a un soffio. Per il cambio di proprietà sarà necessario raccogliere il consenso della maggioranza dei soci (una quota, un voto) e l'ingner Pioppi attente di ricevere entro sabato le risposte di tutti i soci. L'assemblea di lunedì, quindi, sarà l'atto ufficiale per il passaggio.



Secondo quanto si apprende da fonti vicino alla finanziaria arabo lussemburghese, avrebbero già inviato il proprio assenso Pastorelli (20,52%), Franchetto (20,63%) e Masolo (9,45%)*. Si arriva quindi a un 50,6% che, però, non sarebbe ancora sufficiente a far stappare lo spumante in casa Boreas. Nelle prossime ore si capirà cosa faranno Dalla Vecchia, Adamo, Polato, Mandato e Cassingena.



* Quote riportate da Il Giornale di Vicenza

Seguendo il famigerato motto "Non dire gatto se non ce l'hai nel sacco",