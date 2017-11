Cessione Vicenza Calcio, il giorno della decisione? Aggiornamenti: c'è una quarta cordata

Un nuovo corso del Vicenza Calcio potrebbe aver inizio oggi. Il condizionale è d'obbligo perchè da luglio il popolo biancorosso ha assistito a talmente tanti e a volte grotteschi colpi di scena, tanto da far meritare alla trattativa per la cessione l'appellativo di "Lanenovela".



Dopo due mesi oggi pomeriggio si riunirà il Cda, senza Pastorelli, e l'oggetto della riunione sarà quello di prendere una decisione sulla cessione della società. Apparentemente sembrerebbe (anche d'obbligo il condizionale) favorita la Boreas Capital, la prima pretendente al blasone biancorosso, rappresentata dall'ingegner Pioppi prima e dalla avvocato Atzeni poi. Dopo mesi di alti e bassi, sarà questa finanziaria arabo lussemburghese ad acquisire il 100% del Vicenza?



Tra il prevedere e il fare, c'è di mezzo la cordata di imprenditori di Sanfilippo, più intenzionato che mai ad opporsi alla vendita ad altri, perchè sarebbe garantito da alcuni documenti impegnativi. Durante Diretta Biancorossa, il piemontese ha messo sul piatto 30 milioni in tre anni.



Infine, ma su questo si sa veramente molto poco, ci sarebbero altre due cordate che si sono fatte avanti per l'aquisto, di cui una, del centro Italia, proprio nelle ultime ore. La notizia arriva da fonti molto vicine a Vi.Fin..

Quanto è certo, invece, è che la situazione è decisamente complicata: aggiornamenti nel corso delle prossime ore.