Cessione Vicenza Calcio: i retroscena dell'accordo con Sanfilippo

Con Boreas pare praticamente fatta ma Sanfilippo, a capo dell'altra (tra le 2/3?) cordata che faceva la corte sotto via Schio non ci sta.

Come aveva già annunciato, il piemontese ha in mano (e noi ne siamo in possesso) le scritture private che lo legavano alle sorti del Vicenza Calcio. I documenti dimostrano una lettera di intenti, firmata dall'ad Franchetto, risalente al 30 agosto, successivamente ratifcata da una pattuizione firmata sempreda Franchetto qualche giorno dopo, per l'acquisto del 70% della società. L'avvocato Polato aveva nel frattempo firmato la cessionedel credito del paracadute.

Cosa accadrà quindi ora, che i giochi con la finanziaria arabo lussemburghese sembrano fatti? Sanfilippo ribadisce che "procedrà con la richiesta di invalidazione dell'atto che porterà al blocco delle azioni".