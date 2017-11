Cessione Vicenza Calcio, aggiornamenti: assemblea e firma dal notaio

E' questione di ore il passaggio del testimone tra Vi.Fin. e Boras. Il Vicenza che scenderà in campo al Valentino Mazzola sarà di prorpietà della holding arabo lussemburghese rappresentata da Francesco Pioppi.



Alle 15 è in programma l'assemblea dei soci e, in caso di esito positivo della votazione, ci sarà già la firma del preliminare davanti al notaio Giuseppe Curreri di Montecchio Maggiore. Il closing dovrebbe avvenire poi nel giro di poche settimane e non oltre la metà di dicembre. Questo periodo di transizione sarà gestito da un consiglio di amminstrazione misto composto dall'ex ad Franchetto, un altro socio di Vi.Fin. e Francesco Pioppi.



Che sarà quest'ultimo il prossimo presidente del Vicenza Calcio è più di un'ipotesi, visto che domenica mattina, con l'avvocato Roberto Atzeni e Giulio Cunico, ha visitato ufficialmente il centro tecnico di Isola Vicentina con il consigliere Gianluigi Polato.

La presentazione del nuovo organigramma avverrà già martedì mattina.