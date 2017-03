Cesena-Vicenza: probabili formazioni e prepartita di mister Bisoli

Sabato a Cesena ultimo appuntamento del tour de force costituito dalle tre partite in 7 giorni, che il Vicenza ha dovuto affrontare in grave emergenza.



Alla lunga lista di infortunati, in questi giorni si sono aggiunti anche Giacomelli e Vita, entrato e uscito dopo pochi minuti nel corso di Vicenza-Virtus Entella, e Rizzo a Cesena dovrà sedersi in panchina per affaticamento. Mister Bisoli si trova così con gli uomini letteralmente contati per il suo 4-2-3-1, con Signori avanzato di qualche metro e Urso dal primo minuto al fianco di Gucher.



La conferenza stampa di mister Bisoli dalle 13.