Cesena-Vicenza: le pagelle

Benussi: Da tempo gioca in condizioni estreme, lascia il posto ad Amelia (7) che da sicurezza

Zaccardo 6,5: Partita aggressiva e nervosa, ma non si lascia troppo andare

Adejo 6,5 E' sempre una roccia lì in mezzo, a prescindere dalla qualità

Esposito 6+ Giorni difficili dopo l'errore di martedì, si riprende

Bianchi 6,5 Acquista sicurezza, bene che giochi con continuità

Urso 6 E' il reparto che soffre di più, fa quel che sa

Gucher 6 Ha bisogno di rifiatare, si sa, ma deve giocare

Orlando 7- Unico guizzo nell'attacco del Vicenza, lascia il posto a Rizzo (6+)

Bellomo 6+ Non lascia troppe tracce al Manuzzi, Giacomelli non fa meglio

Signori 6,5 Fuori ruolo ma non sfigura

De Luca 6+ No ha tutta la partita sulle gambe e si fa vedere poco



Mister Bisoli 6,5 Via la commozione, fa giocare ai biancorossi una buona partita ma la vittoria ancora non arriva