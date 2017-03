Cesena-Vicenza: le interviste

Le parole di Gucher, Orlando, Amelia e del tecnico nella sala stampa del Manuzzi



Mister Bisoli: Abbiamo tenuto testa a una squadra che era stata costruita con altri obiettivi con pochissimi uomini a disposizione. Quando avrò tutti a disposizione ci sarà da divertirsi. Guardate anche cosa ha fatto l'ultimo arrivato (Amelia) oggi... Siamo reduci dal turno infrasettimanale; oltre agli infortunati, alcuni non sono in condizione: Orlando non aveva oggi i 90 minuti sulle gambe. Sono soddisfatto di come siamo riusciti a giocare in questo stadio, che non è facile. Anche De Luca non ha mollato un metro, anche Bianchi, come sta giocando Zaccardo... Giovedì li premio con una pizza, se vincevano pesce, e vedrete che il 22 maggio festeggeremo tutti assieme. Domenica voglio che il Menti sia una bolgia, ancora più del solito.



LE DICHIARAZIONI DEI GIOCATORI