Centenario della Nascita di Romeo Menti, Berretti: LR Vicenza – Torino

Continuano le celebrazioni del centenario di Romeo Menti con un’amichevole di prestigio per la Berretti che affronterà il Torino FC, ricordando il celebre campione vicentino scomparso nella tragedia di Superga. La partita si disputerà Sabato 2 novembre alle ore 15:00 – presso lo Stadio Comunale di Grisignano di Zocco.

L’entrata sarà libera, all’ingresso dello Stadio sarà possibile lasciare un’offerta. Il ricavato sarà interamente devoluto all’Associazione “Quartieri Solidali” per sostenere la famiglia del Piccolo Ray.

Il cammino di Ray: il nostro Ray non ha ancora 4 anni, ma ha già sette interventi alle spalle. Colpito da neurofibromatosi di tipo 1, con pseudoartrosi tibiale congenita alla gamba destra non può più essere operato in Italia. Mamma e papà non si arrendono, rivoltisi al prof Paley, che in Florida sta già curando un bimbo della nostra zona, ora abbiamo bisogno dell’aiuto di ogni persona buona di cuore: gli interventi negli Usa avranno un costo totale di 450 mila euro. Stiamo attivando una campagna di fondi perché questo bimbo possa guarire, giocare e correre come tutti i bambini!