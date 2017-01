Carpi-Vicenza: il pre partita di mister Bisoli

Neve e infortuni non hanno reso facile la preparazione per il rientro in campo dei biancorossi, dopo la pausa di tre settimane. Contro il Carpi di Castori, mister Bisoli, oltre a Benussi e Siega, non potrà contare nemmeno su Urso, che questa settimana non è riuscito ad allenarsi a causa di un un problema muscolare al retto femorale destro. Fuori anche Rizzo per squalifica e Smith, è molto probabile che il neo acquisto Robert Gucher parta subito da titolare. L'altro nuovo arrivo Ebagua, invece, si gioca il ruolo di punta centrale con Raicevic, disponibili tutti gli altri del reparto.



