Carpi-Vicenza: le pagelle

LE PAGELLE DI CARPI-VICENZA



Vigorito 7 Salva in risultato in almeno tre occasioni: quando è in vena non ce n'è per nessuno

Pucino 6 Patisce la fisicità del Carpi

Zaccardo 6,5 Qualche sbavatura ma una prova solida

Esposito 6+ Sbaglia poco ma si fa ammonire e mancherà con la Spal

D’Elia 6 Rientro con clienti ostici

Gucher 6,5 Quando ha preso le misure del campo e della squadra è iniziata un'altra partita

Signori 6,5 La solita garanzia a centrocampo

Vita 6 Non un buon rientro

Bellomo 5,5 Non riparte dai livelli di fine girone di andata, aspettiamo; Orlando 6,5

Giacomelli 6- Corre molto ma colleziona poco

Ebagua 6 Dovrà lavorare per arrivare al 100%; Raicevic sv



Bisoli 6,5 Porta a casa un punto prezioso da un campo difficile.