Carpi-Vicenza: diretta, risultato, formazioni, pagelle, interviste

Tutto pronto per l'esordio nel girone di ritorno del Vicenza di Pierpaolo Bisoli. Contro il Carpi di Castori, uscito battuto dal Cabassi solo una volta, il tecnico di Porretta Terme sfodera i due nuovi acquisti, Ebagua e Gucher, il secondo per necessità, a causa delle assenze di Urso per infortunio e di Rizzo per squalifica.



Con ogni probabilità il modulo biancorosso sarà il rodato 4-2-3-1, con Adejo in panchina e Benussi in tribuna: davanti a Vigorito ci saranno Pucino, Zaccardo, Esposito e D'Elia, Signori e Gucher in mediana, dietro a Vita, Bellomo e Giacomelli; sulla trequarti Bisoli non ha che l'imbarazzo della scelta, con Orlando protagonista di un finale di girone sorprendente, e Galano e Fabinho pronti all'abbisogna. Davanti partirà Ebagua, che lascerà poi il testimone a Raicevic nel corso del match.



LE PRIME DICHIARAZIONI DI EBAGUA E GUCHER

I CONVOCATI DI BISOLI

IL PRE PARTITA DI MISTER BISOLI



LE PROBABILI FORMAZIONI

Carpi (4-4-1-1): Belec; Struna, Romagnoli, Gagliolo, Letizia; Concas, Crimi, Bianco, Di Gaudio; Lollo; Lasagna. A disposizione: Montipò, Poli, Mbaye, Bifulco, Mezzoni, Catellani, Jawo, Forte, Beretta. All. Castori

Vicenza (4-2-3-1): Benussi; Pucino, Zaccardo, Esposito, D’Elia; Signori, Gucher; Vita, Bellomo, Giacomelli; Galano. A disposizione: Vigorito, Bogdan, Adejo, Zivkov, Orlando, Cernigoi, Fabinho, Raicevic, Ebagua. All. BisolI



LA DIRETTA DALLE 15 --- LA 22a GIORNATA---