Carpi-LR Vicenza: le probabili formazioni

Anticipo di lusso per il girone B della serie C. Fari puntati sul “Cabassi” dove alle 20.45 il Carpi (a punteggio pieno) sfida il Vicenza ad inizio stagione dato per superfavorito. Una notte biancorossa, con le due squadre dagli stessi colori sociali. I lanieri sono a quattro, frutto del pareggio (incolore) di Modena e della vittoria (non limpidissima) a spese della Fermana. Ma leggere i convocati di Di Carlo fa capire che potenziale abbia il Lane.

LE PROBABILI FORMAZIONI

CARPI (4-3-1-2): Nobile, Pellegrini, Sabotic, Ligi, Sarzi Puttini, Saber, Pezzi, Carta, Vano, Saric, Biasci

LR VICENZA (4-3-1-2): Grandi, Barlocco, Cappelletti, Padella, Bruscagin, Scoppa (Zonta), Cinelli, Emmanuello, Giacomelli, Marotta, Guerra

ARBITRO: Feliciani di Teramo (Teodori/Pompei Poentini)