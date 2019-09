Carpi-LR Vicenza, il pre-partita di mister Di Carlo: «Al Cabassi per la continuità»

«Quella di Carpi sarà una partita spettacolare» – giura Di Carlo in conferenza stampa – «Loro sono una formazione gioca bene al calcio, quindi ne beneficerà lo spettacolo».

A che punto siete, ora che il mercato è terminato?

“E’ andato tutto come speravamo. Avevo chiesto di andare in ritiro con una squadra completa al 70% e così è stato. Con gli ultimi innesti siamo al 100% e possiamo dirci competitivi con le cinque squadre che secondo me saranno protagoniste: Triestina e Padova in primis, più Sudtirol, Carpi e Reggiana.”

Vandeputte e Rigoni vi hanno risolto molti problemi…

“Il belga è un giocatore che può farmi diversi ruoli a centrocampo, praticamente tutti salvo il play basso. Ma anche là dietro, oltre a Scoppa, Rigoni va a coprire una posizione per cui ho anche le le alternative rappresentate dall’arretramento di Pontisso o Cinelli. Siamo ben coperti, dunque.”

Giocheranno subito?

“Rigoni ovviamente no, visto che non ha ancora nelle gambe il ritmo partita. Difficile che utilizzi a Carpi lo stesso Vandeputte. Se giocassimo con un 5/3/2 probabilmente lo metterei subito in campo ma col modulo attuale ha bisogno di interiorizzare certi schemi e movimenti.”

Che cosa dirà ai ragazzi per la prova del Cabassi?

“Sto cercando di far loro capire l’importanza fondamentale della continuità di risultati e del miglioramento progressivo delle prestazioni. Voglio dunque vedere passi in avanti rispetto alla trasferta di Modena, dove non è che abbiamo fatto una grande partita. Cerco compattezza, cattiveria sportiva e semplicità di gioco. Niente colpi di tacco ma essenzialità e attenzione. Dalla gara di domani voglio risposte rassicuranti in questo senso”