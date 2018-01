Caos Vicenza, Calabrò: "Ricattato da Sanfilippo per 300 mila euro"

"Ho trattato per l'acquisto del Vicenza fino al 15 dicembre, poi è naufragato tutto, fino alla firma di Sanfilippo. L'ho incontrato due giorni fa e, per cedermi la società, mi ha chiesto 300mila euro. Ovviamente non abbiamo accettato ma aspettiamo che i libri siano portati in tribunale: allora salveremo il club"

Sono le clamorose dichiarazioni di Ubaldo Calabrò, chiacchierato imprenditore, nonchè con passato calcistico e amico di personaggi come Stefano Tacconi. C'era lui, quindi, dietro la misteriosa cordata lombardo-piemontese di cui poco e nulla era trapelato nelle scorse settimane.

Cosa è successo

Alcuni soci della Vi.Fin., tranne Alfredo Pastorelli, da mesi hanno avuto contatti con il novarese, che ha tentato di contrattare con la vecchia proprietà e, fino a qualche ora fa, con l'attuale proprietario. La cosa è confermata anche dallo stesso Sanfilippo.

Cosa accadrà

Calabrò non sembra intenzionato a mollare l'osso tanto da dire di essere pronto a salvare il Vicenza non appena i libri arriveranno in tribunale. Quello che emerge, comunque, è che le sorti del club fondato nel 1902 sono in balia delle guerre interne dei soci di Vi.FIn.