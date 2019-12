Talenti del Cheerleading brillano in Giappone: bronzo per Diletta Dalla Rizza e Giada Guiotto

E' un momento storico per il movimento del cheerleading italiano ed europeo che dove aver staccato il pass per la partecipazione ai campionati del mondo di Takasaki, in Giappone, ha fatto incetta di medaglie.

Risultati che parlano anche vicentino dal momento che le giovani atlete della Gym & Cheer Titanium, Diletta Dalla Rizza e Giada Guiotto, hanno conquistato la medaglia di bronzo ai campionati mondiali di Cheerdance, categoria Hip Hop.

Non solo, la loro allenatrice Federica Griggio, coach della nazionale che ha vinto la medaglia d'oro con le ragazze della categoria Senior.