Atleti senza permesso di soggiorno: ora possono giocare

Al grido di " Nessuno è illegale per giocare a pallone! " era partita all'inizio dell'anno la campagna "We Want To Play!", promossa dalla Polisportiva San Precario di Padova, Polisportiva Sans Papier di Schio e Polisportiva Independiente di Vicenza e in seguito sottoscritta da decine di associazione in tutta Italia.

La campagna chiedeva la modifica delle norme contenute principalmente nel l’articolo 40 quater del NOIF, che impediva il tesseramento ai club sportivi di atleti extra-UE che non erano in possesso del permesso di soggiorno. A Vicenza, due ragazzini richiedenti asilo ivoriani di 14 e 16 anni, arrivati in Italia senza i genitori è stata impedita l'iscrizione con il Bertesinella Vi Est e quindi di giocare con i loro coetanei in quanto non in possesso del certificato di nascita.

La Federazione Italiana Gioco Calcio, il 19 Ottobre 2017, ha raccolto l'appello, abolendo questi vincoli temporali e permettendo così a tutti la partecipazione ai campionati federali.