Campagna abbonamenti Vicenza: prelazione fino al 12 agosto

Vicenza Calcio informa di aver accolto, come già anticipato in sede di presentazione della campagna abbonamenti, la richiesta espressa dal Presidente del Centro di Coordinamento, Maurizio Salomoni, a nome del Consiglio direttivo, di estendere il periodo di prelazione riservato ai vecchi abbonati sino al 12 agosto prossimo.



Tale decisione è stata assunta per consentire ai tifosi di poter agevolmente rinnovare la tessera stagionale ed esercitare il diritto di prelazione sul posto. L’accoglimento della richiesta nasce dalla precisa volontà del Club di costruire un rinnovato rapporto di collaborazione con tutti i suoi sostenitori.