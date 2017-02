Calciomercato Vicenza, un rumeno per l'attacco: in prova George Tucudean

Il Vicenza Calcio avrebbe scelto un attaccante rumeno per rinforzare il reparto offensivo: secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com, è in arrivo a Vicenza George Tucudean, calciatore 25enne alto 1,86m ex Nazionale Under 21 con la Romania. Proveniente dalla squadra romena del Pandurii Targu Jiu, ha giocato anche in Inghilterra con il Charlton.

Lunedì sarà in città per aggregarsi già con il gruppo di Bisoli per un “provino”. Sarà lui il nuovo centravanti del Lane?