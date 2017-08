Calciomercato Vicenza ufficiale: Cernigoi al Pisa e Smith al Sudtirol

Il Pisa ha comunicato di aver acquisito a titolo definitivo dell'attaccante Iacopo Cernigoi. Classe 1995, in biancorosso Cernigoi ha collezionato nella stagione appena conclusa 24 presenze (1 gol) e aveva un contratto fino al 2018.



Svincolatosi dal Vicenza e dopo un breve periodo di prova, Renny Piers Smith è ufficialmente un nuovo calciatore del Südtirol. Nella scorsa stagione ha disputato il girone d'andata in serie B sotto la guida di Lerda e Bisoli, e il girone di ritorno in Lega Pro col Mantova. Il centrocampista classe '96, nato a Londra ma di nazionalità austriaca, si è legato al club biancorosso con un contratto annuale, in scadenza al 30 giugno 2018.