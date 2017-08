Calciomercato Vicenza: ancora in trattativa per Romizi dal Bari, per l'attacco c'è la pista Bunino dalla Juventus

"Non dire "gallo" se non ce l'hai nel sacco": così si potrebbe descrivere la trattativa Vicenza-Marco Romizi, parafrasando il noto detto e sostituendo all'animale più amato dai berici il simbolo del Bari, squadra dalla quale il centrocampista 27enne viene dato per certo in uscita.



Secondo quanto bervemente riferito dal direttore sportivo Moreno Zocchi, che aveva l'aretino in cima alla lista del suo taccuino degli acquisti, nella mattinata di mercoledì la trattativa, iniziata giorni fa, non è ancora arrivata a una conclusione positiva. In alternativa si fa il nome di Francesco Bolzoni, sotto contratto con il Novara, 28 anni.



Per quanto riguarda gli arrivi dal vivaio della Juventus,