Calciomercato Vicenza: stretta su Nicola Ferrari, chi è Iron Nick

Potrebbe essere Nicola Ferrari la punta tanto attesa da mister Colombo. Il nome dell'ex Hellas (dove si guadagnò il soprannome di Iron Nick) attualmente sotto contratto con il neo promosso Venezia di Inzaghi, è in cima alla lista di Moreno Zocchi. Dopo aver assestato il colpo Romizi (sudatissimo, e non per colpa di Lucifero), il ds biancorosso calerà in laguna per convincere Tacopina.



NICOLA FERRARI, CHI E'