Calciomercato Vicenza: Sanseverino del Pisa e Pessina dell'Atalanta per il centrocampo

Altri due nomi stanno circolando per il rafforzamento del centrocampo del Vicenza. Ulteriore segnale che mister Colombo richiede con insistenza un puntello nel settore nevralgico del green.



L’identikit è presto fatto: si cerca una mezzala tecnicamente valida, in grado di prendere in mano il pallino del gioco nel caso il centromediano metodista, cui è affidata la regia delle ripartenze, si trovi stretto nella morsa delle marcature avversarie. Un’intercambiabilità che l’allenatore ritiene fondamentale soprattutto in fase di possesso palla.



Ecco dunque i due giocatori che potrebbero interessare al Lane.