Calciomercato Vicenza, Raicevic al Bari in prestito, in arrivo De Luca e Doumbia

Mancano solo gli ultimi dettagli per la definizione del doppio prestito in attacco tra Bari e Vicenza.



Secondo quanto riferito dal direttore sportivo Antonio Tesoro durante la trasmissione "Rigorosamente calcio", in onda lunedì sera su TVA, Filip Raicevic approderebbe alla squadra guidata da Colantuono con la formula del presito con obbligo di riscatto "se si verificano alcune condizioni legate alle prestazioni". Dalla Puglia. in cambio, arriveranno Giuseppe De Luca (di proprietà dell'Atalanta), che da giorni aveva esternato il suo desiderio di venire a Vicenza, e Souleyman Doumbia, doppio passaporto francesce e ivoriano. classe 96' terzino sinistro.



Tesoro ha anche chiarito la situazione di Galano e Fabinho