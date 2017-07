Calciomercato Vicenza, ufficiale l'arrivo di Beruatto

Il Vicenza Calcio comunica che nelle scorse ore è stata perfezionata l’acquisizione a titolo temporaneo dalla Juventus F.C. del calciatore Pietro Beruatto, classe 1998, difensore. Lo riporta il sito ufficiale della società biancorossa.

Figlio d'arte - il padre Paolo ha giocato per anni in serie A con Torino e Lazio - il giovane juventino gioca nel ruolo di esterno sinistro di difesa.

Si ripropone così nel Vicenza il derby torinese con il granata Giraudo, stavolta per una maglia da titolare in una prima squadra di serie C.

Ufficiale anche l'arrivo del difensore Luca Crescenzi, classe '92, in prestito da Lugano, per il quale si attende solo il transfert internazionale.