Calciomercato Vicenza: cresce Perez, cala Maritato

Ormai la gente non ne può più della “neverending story” Perez/Maritato, ma la vicenda non si risolve ed anzi incassa ogni giorno nuovi colpi di scena, che al Trono di Spade gli fanno una pippa. Le notizie: ieri l’altro ieri sembrava cosa fatta per l’attaccante di Mesagne all’Avellino. Ieri arriva la dichiarazione secca del DS degli irpini De Vito: “Non c’è niente di vero! A Perez avevamo pensato in gennaio e in quell’occasione l’Ascoli ha preferito tenerlo e siamo orientati verso un altro tipo di attaccante.

Sbam, e porta chiusa. Così Maritato deve cedere di nuovo la sua pole position, ridiventando il Piano B. D’altra parte Zocchi non ha mai nascosto di aver puntato sin dall’inizio sul “Soldato” e di considerare l’ex biancorosso la soluzione di ripiego. Ma continuiamo con le notizie. Il procuratore di Perez ha sbandierato ai quattro venti di non avere affatto fretta: “Non abbiamo nessun desiderio di cambiare aria (il giocatore ha un altro anno di contratto n.d.r) e quanto alle offerte, quelle di Serie C (Lecce, Pisa, Alessandria, ecc. n.d.r.) sin qui non le abbiamo nemmeno prese in considerazione".

Solo che la situazione non è più quella di metà luglio, quando lui poteva contare sull’interessamento concreto di alcune squadre cadette. Il Brescia del neo presidente Cellino ha virato il suo interesse su Cristian Bunino e sfumata questa pista guarda ad altri lidi, la Pro Vercelli ha preso Polidori dal Pescara e il Perugia Alberto Celli della Juve. A 13 giorni dalla prima di campionato, e a 17 dalla chiusura delle bancarelle, Perez rischia così di rimanere fermo in attesa della sessione invernale. L’interessamento del Vicenza, a questo punto, può diventare assai più appetibile di prima.

Anche perché di Fenomeni al momento non ce ne sono in giro: Perez l’anno scorso in B ha giocato solo 22 gare, 19 delle quali, però, erano semplici spezzoni. La piazza berica, pertanto, potrebbe rivelarsi per lui una buona opportunità di rilancio convincendolo ad accettare, magari obtorto collo, quella terza serie che sin qui ha sdegnosamente rifiutato. E Moreno Zocchi riuscirebbe infine a comporre, almeno in buona parte, quel trio che ha sempre avuto in mente (De Giorgio, Pederzoli e, appunto, Perez). Ma non diamo nulla per scontato. E’ difficile dire che cosa ci riserveranno le ultime puntate. In attesa che si concretizzi qualcosa sul fronte dell’altro rinforzo annunciato, Marco Frediani, accontentiamoci di fare i bookmaker: Perez paga a 2, mentre Maritato è quotato a 6. Volete scommettere?