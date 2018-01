Padova-Vicenza, le probabili formazioni: Giorno a Isola

Nuovi arrivi a Isola Vicentina alla vigilia di quella che si prospetta, fuor di metafora, la "partita della vita". A disposizione di mister Zanini c'è anche Francesco Giorno, ala destra 24enne, in arrivo dal Parma. In serata si saprà se è tra i convocati per il match di domani sera, contro il Padova capolista.

Le probabili formazioni

I ranghi del Vicenza sono attualmente ridotti a 16/17 unità, per cui l’arco delle scelte non è molto ampio. In difesa incertezza legata alla disponibilità di Malomo. Se l’ex veneziano dovesse risultare pronto, la cerniera sarà quella che ha ben figurato a Teramo.

A centrocampo, visto che l’esperimento Bangu non ha sortito effetti importanti, probabile l’utilizzo di Tassi al fianco di Romizi e Alimi. Quasi certo l’impiego fin dal primo minuto di Giacomelli in un attacco nel quale Comi si fa preferire a Ferrari mentre inamovibile appare De Giorgio. Indisponibili naturalmente Beruatto, Di Molfetta, Lanini e Turi. Ancora ai box Salifu e Ferchichi.

Il Padova, che non ha giocatori fermi per squalifica, giocherà col suo 4/3/1/2 con in campo probabilmente Bindi, Contessa, Serena, Trevisan, Mandorlini, Pulzetti, Pinzi, Ravanelli, Cappelletti, Belingheri, Capello, ma non è improbabile l’impiego, magari a gara iniziata, del nuovo acquisto, il fantasista ex Foggia Vincenzo Sarno.

Verso il tutto esaurito

Le ultime ore di attesa sono spasmodiche, per una partita sentitissima nella quale però è il Padova ad aver molto da perdere e poco da guadagnare. Il pronostico, infatti, è tutto per i biancoscudati, primi in classifica ed opposti ad una formazione appena fallita. Ma si sa che queste partite tra cugini sfuggono spesso alla logica dei numeri. La prevendita al Menti continua serrata. Esauriti i 1300 tagliandi riservati agli Ospiti, mentre ci sono ancora circa 3.000 posti da assegnare tra oggi pomeriggio e domani, spartiti tra i Distinti (12 euro, prezzo ancora molto popolare) e la Tribuna.