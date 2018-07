Calciomercato, il punto di Alberto Belloni: Proietti verso il L.R. Vicenza

Dopo Cascione ecco un altro nome nel mirino di Seeber per il delicato settore del centrocampo. Si tratta di Mattia Proietti, scuola Juventus e vecchia conoscenza del calcio bassanese per aver militato per sei stagioni in giallorosso prima di tentare l’avventura in serie B a Pescara (per lui 7 presenze e nessun gol con la casacca del Delfino).

Chi è