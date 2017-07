Calciomercato Vicenza: Malomo, Milesi e Ferchichi in ritiro

Comincia a prendere forma il Vicenza che affronterà il campionato di Serie C 2017/2018.



Già da lunedì dovrebbero aggiungersi alle fila dirette da mister Colombo Alessandro Malomo, difensore in prestito dal Venezia, il collega di reparto Luca Milesi dall'Atalanta e Housem Ferchichi, classe 96, centrocampista in prestito dal Palermo, lo scorso campionato a Livorno.



Tra le trattative avanzate c'è quella con Pietro De Giorgio, attaccante 34enne svicolato dal Latina, protagonista, due anni fa, della promozione in A del Crotone.