Calciomercato Vicenza: la prima intervista di Giulio Ebagua

Le dichiarazioni dell’attaccante biancorosso, Giulio Osarimen Ebagua, durante la presentazione nel centro sportivo “Piermario Morosini” di Isola Vicentina. Ebagua ha scelto il numero di maglia: giocherà con il 19.

“Ci abbiamo provato fino alla fine questa estate per trovare un accordo e poter rimanere qui, ma non ci siamo riusciti. Anche perché ho sposato il pensiero e le valutazioni della società. La mia volontà però è sempre stata di voler tornare qua e giocare in questa piazza, in questa città, dove mi sono trovato sempre bene. Ha progetti importanti per il futuro e siamo qui per indirizzare, non per questo anno ma per il prossimo, qualcosa di importante. Io in prestito? Sì, certo. Ma mentalmente so che poi a giugno ci troveremo e parleremo. Però ora viene il campo e vogliamo salvarci prima possibile per dare un respiro grosso a noi, ai tifosi e al Presidente Pastorelli. Il gruppo biancorosso? E’ cambiato poco, magari c’è qualche compagno più scherzoso rispetto a prima. Raicevic? Non c’è mai stato un dualismo tecnico fra di noi. Ho giocato in passato anche con Rolando Bianchi, credo che posso giocare benissimo con Filip. Con lui ho un ottimo rapporto, ci siamo sentiti anche nel periodo in cui io non ero qui. Credo che Filip abbia bisogno di competizione e concorrenza per dimostrare il suo valore. So che lui è un grandissimo calciatore e ritengo che possiamo coesistere. Poi sarà il mister a prendere le sue decisioni“. (testo e foto dal sito Vicenza Calcio)