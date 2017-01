Calciomercato Vicenza, Joseph Perfection "la ruspa" in prestito dalla Roma: chi è

Il Vicenza Calcio comunica che Joseph Perfection Bouasse Ombiogno è un calciatore biancorosso. Le prestazioni sportive del centrocampista, classe 1998, sono state acquisite dall’AS Roma a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2017. Il calciatore camerunese giocherà con la maglia n. 30.



CHI E'



Joseph Perfection Bouasse Ombiongo fa parte di quelle centinaia di giovani calciatori che, con tante belle promesse, vengono portati in Europa da personaggi senza scrupoli e, nel 99,9% dei casi, finiscono sulle strade anziché sui campi da gioco. Il nuovo atleta del Vicenza venne "abbandonato" a sé stesso in stazione Termini, a Roma, nel marzo del 2015 e, in qualche modo, si mise a giocare in una squadra di Terza categoria della capitale, la Liberi Nantes. A luglio era già Trigoria, ad allenarsi con la Primavera giallorossa, dove si è guadagnato il soprannome "la ruspa" ma ha dovuto attendere l'ottobre scorso per poter essere tesserato, a causa di lungaggini burocratiche. Luciano Spalletti l'ha spesso voluto in campo per gli allenamenti della prima squadra.