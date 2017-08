Calciomercato Vicenza, il punto di Alberto Belloni: "Vi presento Romizi"

Mentre sembra finalmente certo l’arrivo a Vicenza di Marco Romizi, mi sono divertito a curiosare nei siti dei tifosi del Bari, per verificare con che spirito e con quali considerazioni i supporter dei galletti stanno salutando la dipartita di un giocatore che conoscono benissimo, avendo militato con la loro amata maglia negli ultimi cinque anni.



Diciamo subito che la stragrande maggioranza dei post non rimpiange la cessione del giocatore, il quale a Bari aveva il contratto ancora per un anno alla rispettabile cifra di 200.000 euro. Ingaggio che ha reso complicate tutte le trattative per venderlo, in particolare quella più avanzata con la Cremonese. Per dirottarlo sul Vicenza, la società titolare del cartellino ha dunque dovuto riconoscergli una buonuscita e il Lane, da parte sua, un contratto che pare sarà triennale.



Ma torniamo ai pareri dei tifosi.