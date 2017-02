Calciomercato Vicenza, il ds Antonio Tesoro: "Siamo sulla strada giusta"

"E' stato un mese impegnativo. Alla fine del mercato è contento il presidente, il vice presidente, l'allenatore e quindi io. I tifosi magari no ma fa parte del gioco". Così Antonio Tesoro al termine della presentazione del nuovo arrivo Giuseppe De Luca, obiettivo primario dei biancorossi in questa fase finale.



"Abbiamo raggiunto gli obiettivi prefissati - ha proseguito - Riteniamo di aver colmato le lacune che si erano palesate nel girone di andata, abbiamo risolto questioni spinose che si trascinavano nel tempo e mi rifersico a Raicevic; è rimasto chi era contento di rimanere, è antato via chi lo voleva ed è arrivato che desiderava fortemente questa pizza. Ci siamo mossi con delle tempistiche adeguate per far arrivare due giocatroi di valore: nel caso di Ebagua era la nostra prima scelta, Gucher ci da quel tasso tecnicno in più. De Luca sono convinto che farà bene e sarà un'arma importantissima. La sua trattativa è stata difficile ed è stato necessario ster molto sul pezzo: è andata bene. Per quanto riguarda l'addio di Galano è come se non si fosse mai ambientato; in più c'è stata l'esplosione di Orlando e quindi poi si fanno anche delle scelte. Lui, comunque, ha sempre voluto tornare a Bari ".

"L'obiettivo è la salvezza assieme alla riduzione dei costi e creare un conto economico sostenibile - ha concluso - La strada la stiamo seguendo bene e proseguiamo con il programma".